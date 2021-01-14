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Москва

Полицейская погоня за пьяным россиянином попала на видео 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
В Биробиджане водитель в состоянии алкогольного опьянения попытался уйти от полицейских, совершая опасные маневры в одном из заснеженных дворов города. Видеозапись погони опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».
На видео сотрудники полиции пытаются задержать водителя белого седана, взяв его в кольцо между жилыми домами. Однако правонарушитель отказался выходить из машины и попытался уйти от преследования, прокатив на капоте одного из правоохранителей и повредив полицейскую машину. В итоге погоня завершилась стрельбой.

«Мужчину задержали. Им оказался местный житель, которого недавно уже лишали прав. В конце 2018-го его также поймали пьяным за рулем», — отмечает канал.

«Рамблер» писал, что ранее СМИ опубликовали запись с регистратора одной из патрульных машин, которая участвовала в погоне за водителем «Газели», попытавшимся затеряться на улицах Феодосии. Чтобы остановить опасного лихача, автоинспекторам пришлось применить оружие.
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Происшествия , Видео , ГИБДД
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