Полицейская погоня за пьяным россиянином попала на видео 

Биробиджане водитель в состоянии алкогольного опьянения попытался уйти от полицейских, совершая опасные маневры в одном из заснеженных дворов города. Видеозапись погони опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

На видео сотрудники полиции пытаются задержать водителя белого седана, взяв его в кольцо между жилыми домами. Однако правонарушитель отказался выходить из машины и попытался уйти от преследования, прокатив на капоте одного из правоохранителей и повредив полицейскую машину. В итоге погоня завершилась стрельбой.

«Мужчину задержали. Им оказался местный житель, которого недавно уже лишали прав. В конце 2018-го его также поймали пьяным за рулем», — отмечает канал.