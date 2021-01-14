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Москва

В Москве неизвестный расстрелял четверых гостей кафе 

Павел Тиунов 30 минут назад
В московском кафе открыли стрельбу по посетителям
Фото: depositphotos.com
Мужчина устроил стрельбу в кафе на Ленинградском проспекте, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Четыре человека обратились за медицинской помощью.
Инцидент произошел вечером 13 января. Источник журналистов в столичном управлении МВД рассказал, что в заведении возник конфликт между посетителями. В результате один из них достал предположительно травматический пистолет и начал стрелять в оппонентов, после чего скрылся.
Стрельба в центре Москвы: водитель Maybach открыл огонь
Известно, что четыре человека впоследствии обратились к медикам за помощью. Полицейские в настоящее время разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве гости свадебного торжества перепутали кафе, пытаясь попасть на праздник. В результате между двумя группами мужчин завязался конфликт. В пылу драки прозвучали несколько выстрелов: один из участников потасовки несколько раз пальнул из травматического пистолета. В результате применения оружия никто не пострадал. Полицейские задержали 8 человек в возрасте от 20 до 56 лет.
В октябре в Чечне перестрелка между двумя группами силовиков привела к человеческим жертвам. Инцидент произошел в кафе «Смайл» в селе Ачхой Мартан. В заведение навеселе заявились двое омоновцев. Сильно нетрезвые они повели себя неадекватно. Угомонить разбушевавшихся бойцов попытался хозяин кафе, но у него не получилось.
Тогда предприниматель вызвал на подмогу знакомых собровцев. Приехали три человека. Между силовиками завязалась сначала словесная перепалка, затем потасовка, которая переросла в поножовщину. В результате правоохранители взялись за оружие. Как итог — двое человек от полученных ранений скончались, трое были госпитализированы.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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