В московском кафе открыли стрельбу по посетителям

Мужчина устроил стрельбу в кафе на Ленинградском проспекте, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Четыре человека обратились за медицинской помощью.

Инцидент произошел вечером 13 января. Источник журналистов в столичном управлении МВД рассказал, что в заведении возник конфликт между посетителями. В результате один из них достал предположительно травматический пистолет и начал стрелять в оппонентов, после чего скрылся.

Известно, что четыре человека впоследствии обратились к медикам за помощью. Полицейские в настоящее время разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве гости свадебного торжества перепутали кафе, пытаясь попасть на праздник. В результате между двумя группами мужчин завязался конфликт. В пылу драки прозвучали несколько выстрелов: один из участников потасовки несколько раз пальнул из травматического пистолета. В результате применения оружия никто не пострадал. Полицейские задержали 8 человек в возрасте от 20 до 56 лет.

В октябре в Чечне перестрелка между двумя группами силовиков привела к человеческим жертвам. Инцидент произошел в кафе «Смайл» в селе Ачхой Мартан. В заведение навеселе заявились двое омоновцев. Сильно нетрезвые они повели себя неадекватно. Угомонить разбушевавшихся бойцов попытался хозяин кафе, но у него не получилось.

Тогда предприниматель вызвал на подмогу знакомых собровцев. Приехали три человека. Между силовиками завязалась сначала словесная перепалка, затем потасовка, которая переросла в поножовщину. В результате правоохранители взялись за оружие. Как итог — двое человек от полученных ранений скончались, трое были госпитализированы.