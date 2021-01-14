Под Астраханью сел на мель теплоход 

"Поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156 км, сел на мель теплоход "Композитор Гасанов". Порт приписки — порт Астрахань, РФ. Судовой экипаж — 16 человек, пострадавших нет", — говорится в сообщении.