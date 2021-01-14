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Под Астраханью сел на мель теплоход 

ТАСС и ещё 2 18 минут назад
Под Астраханью сел на мель теплоход
Фото: ТАСС
Теплоход "Композитор Гасанов", следовавший из Астрахани в Иран с 16 членами экипажа, сел на мель на 156-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (Астраханская область). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156 км, сел на мель теплоход "Композитор Гасанов". Порт приписки — порт Астрахань, РФ. Судовой экипаж — 16 человек, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запаса провизии хватит на 14 дней, повреждений судна нет, загрязнение акватории не выявлено. Судно следовало из порта Оля Астраханской области в порт Энзели республики Иран.
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Происшествия , МЧС , Астраханская Область , Астрахань , Волгоград , Волгоградская Область , Иран , Саратов , Саратовская Область , Ульяновск , Ульяновская Область
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