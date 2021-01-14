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В Новосибирске девочка насмерть разбилась на ледянке 

Алиса Селезнёва 56 минут назад
В Новосибирске девочка насмерть разбилась на ледянке
Фото: газета.ру
Восьмилетняя девочка насмерть разбилась в Новосибирске, скатившись с горки на ледянке. В отношении ее тети возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла 1 января на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня».
Тетя отпустила ледянку из вспененного пластика, на которой сидела ее племянница. Съехав с горки, девочка столкнулась с металлической опорой канатной дороги и скончалась на месте от полученных травм, пояснили в следкоме.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
«Рамблер» писал, что ранее в Перми девятилетний мальчик погиб, сделав «солнышко» на качелях. На записи с камеры наблюдения, появившихся в Сети, видно, что ребенок сорвался с качелей после нескольких полных оборотов.
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