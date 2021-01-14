Видео горящего полицейского участка в Брюсселе 

13 января в столице Бельгии разрешенный властями мирный митинг против полицейского произвола перерос в массовые волнения. В итоге около 500 человек устроили погромы в северной части Брюсселя . Протестующие даже подожгли полицейский участок и забросали силовиков камнями. Видео происходящего очевидцы выкладывали в социальные сети. Стражи порядка в итоге задержали более 70 человек.

Митинг был спровоцирован смертью 23-летнего чернокожего мигранта после задержания полицейскими. Мигрант попытался сбежать во время проверки, проводимой на фоне пандемии коронавируса, однако был задержан. По версии стражей порядка, мигрант потерял сознание по дороге в полицейский участок. Молодого человека доставили в больницу, где он скончался спустя несколько часов.