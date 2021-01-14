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Пассажирский самолет с неисправностью успешно приземлился в Пулково 

Москва24 и ещё 1 28 минут назад
Рейс из Москвы совершил аварийную посадку в Пулково
Фото: ТАСС
Пассажирский самолет с технической неисправностью на борту совершил успешную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. По данным источника в экстренных службах, посадка прошла в штатном режиме.

"Помощь оперативных служб не понадобилась", — заявил ТАСС источник.

Он отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Ранее источник проинформировал, что на борту самолета авиакомпании "Ямал" была обнаружена техническая неисправность. Неполадку выявили сразу после взлета из аэропорта Домодедово.
Сообщалось, что лайнер готовится к аварийной посадке в воздушной гавани Пулково. При этом изначальный маршрут следования самолета — из Москвы в Салехард.
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Происшествия , Аэропорт Домодедово , ИТАР-ТАСС , Домодедово , Москва , Московская область , Салехард , Санкт-Петербург , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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