Рейс из Москвы совершил аварийную посадку в Пулково

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Пассажирский самолет с технической неисправностью на борту совершил успешную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. По данным источника в экстренных службах, посадка прошла в штатном режиме.

"Помощь оперативных служб не понадобилась", — заявил ТАСС источник.

Он отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Ранее источник проинформировал, что на борту самолета авиакомпании "Ямал" была обнаружена техническая неисправность. Неполадку выявили сразу после взлета из аэропорта Домодедово

Сообщалось, что лайнер готовится к аварийной посадке в воздушной гавани Пулково. При этом изначальный маршрут следования самолета — из Москвы в Салехард.