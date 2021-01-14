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Видео деталей смерти участника штурма Капитолия 

Вадим Дроздов 14 минут назад
13 января стало известно, что житель штата Джорджия, 53-летний Кристофер Стэнтон Джорджия, который был задержан после штурма Капитолия, покончил с собой. Об этом сообщил филиал телеканала NBC 11Alive. Тело мужчины обнаружили в подвале его дома в городе Альфаретта 9 января, спустя три дня после беспорядков в Вашингтоне. Он умер от огнестрельного ранения в грудь, сообщили судмедэксперты округа Фултон. В доме нашли две винтовки. Кристофера Стэнтона Джорджию задержали 6 января вместе с еще тремя мужчинами из штата Джорджия. Его обвинили в незаконном проникновении на территорию Капитолия и нарушении комендантского часа.
Происшествия , Видео
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