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Видео битвы белой медведицы и стаи собак из Якутии 

Вадим Дроздов 19 минут назад
13 января в Якутии в одном из поселков бродячая белая медведица с двумя своими детенышами пыталась отбиться от стаи собак. Все происходящее снимали на камеру мобильного телефона очевидцы.
На кадрах видно, как детеныши жмутся в лапам своей мамы, а собаки пытаются ее укусить. Медведица при этом пыталась медленно уйти от собак, но иногда предпринимала попытки контратаки. Чем закончилась данная ситуация неизвестно, видео обрывается в разгар конфликта.
Для белых медведей в Якутии возникает проблема зимовки. Снега нет, ледовый панцирь поздно образуется, а ледовая шапка Арктики сокращается с каждым годом.
Происшествия , Видео
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