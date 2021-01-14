Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Выберите регион
Москва

В Новосибирске девочка насмерть разбилась во время катания на ледянке 

Газета.Ru и ещё 2 24 минуты назад
В Новосибирске девочка насмерть разбилась на ледянке
Фото: газета.ру
В Новосибирске восьмилетняя девочка насмерть разбилась, влетев на ледянке в опору канатной дороги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по по Новосибирской области.
Как отмечается, следователи завели уголовное дело против 22-летней местной жительницы, чья восьмилетняя племянница погибла во время катания на ледянке. Дело было возбуждено по статье 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности)".
По данным следствия, 1 января этого года молодая женщина с малолетней племянницей была на спуске горнолыжной трассы комплекса "Корел-Иня" в Октябрьском районе города.

"Она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что ребенок скончался от полученных травм.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Газета.Ru: последние новости
Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в Екатеринбурге Twitter удалил аккаунт женщины, просившей о помощи при пожаре в Екатеринбурге В Курске учительница умерла во время урока В Курске учительница умерла во время урока В Индонезии подняли с дна "черный ящик" пассажирского "Боинга" В Индонезии подняли с дна "черный ящик" пассажирского "Боинга"
Происшествия , Башкортостан , Волгоградская Область , Михайловка , Новосибирск , Новосибирская Область , Октябрьский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
03:39
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
Шоу-бизнес
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
01:37
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
Общество
Видео с чуть не упавшим лифтом с пассажирами
01:24
Видео с чуть не упавшим лифтом с пассажирами
Происшествия
Подготовка к крещенским купаниям попала на видео
02:13
Подготовка к крещенским купаниям попала на видео
Общество
Видео с аномальными холодами по всему миру
04:57
Видео с аномальными холодами по всему миру
В мире
Рэпер из США сварила кота и выложила видео в сеть
01:33
Рэпер из США сварила кота и выложила видео в сеть
Происшествия
Видео с первыми зараженными COVID-19 гориллами
01:13
Видео с первыми зараженными COVID-19 гориллами
В мире
Видео деталей смерти участника штурма Капитолия
03:09
Видео деталей смерти участника штурма Капитолия
Происшествия
Видео битвы белой медведицы и стаи собак из Якутии
00:51
Видео битвы белой медведицы и стаи собак из Якутии
Происшествия
Видео штурма Капитолия сторонниками Трампа
02:45
Видео штурма Капитолия сторонниками Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение