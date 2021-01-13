В Петербурге задержали устроившего стрельбу на парковке мужчину 

27-летний мужчина, подрабатывающий частным извозом, доставлен в полицию за стрельбу из автомата у торгового центра в Санкт-Петербурге

Как передаёт «Интерфакс», утром 13 января на Шлиссельбургском проспекте уроженец Дагестана открыл огонь из охолощённого автомата на парковке ТЦ, после чего скрылся на автомобиле.

Подозреваемого задержали по горячим следам у дома на Рыбацком проспекте, оружие изъяли. Мужчина заявил, что автомат он купил в магазине. В настоящее время с предполагаемым стрелком проводят процессуальные действия. В отношении него могут возбудить уголовное дело.