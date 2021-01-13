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В Петербурге задержали устроившего стрельбу на парковке мужчину 

News.ru 35 минут назад
В Петербурге задержали устроившего стрельбу на парковке мужчину
Фото: РИА Новости
27-летний мужчина, подрабатывающий частным извозом, доставлен в полицию за стрельбу из автомата у торгового центра в Санкт-Петербурге.
Как передаёт «Интерфакс», утром 13 января на Шлиссельбургском проспекте уроженец Дагестана открыл огонь из охолощённого автомата на парковке ТЦ, после чего скрылся на автомобиле.
Подозреваемого задержали по горячим следам у дома на Рыбацком проспекте, оружие изъяли. Мужчина заявил, что автомат он купил в магазине. В настоящее время с предполагаемым стрелком проводят процессуальные действия. В отношении него могут возбудить уголовное дело.
Ранее сотрудникам полиции Санкт-Петербурга пришлось открыть огонь из табельного оружия, чтобы остановить нарушителя правил дорожного движения, передавал NEWS.ru. Инцидент произошёл 6 января около 03:00. Полицейские обратили внимание на иномарку, которая двигалась по Невскому проспекту. Они хотели проверить у водителя документы, однако петербуржец решил не останавливаться. В погоне участвовали как минимум пять автомобилей ДПС. Лихача в итоге не стали задерживать и отпустили после составления нескольких административных протоколов.
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Комментарии
Происшествия , ГИБДД , Санкт-Петербург
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