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В Омске задержали участников группы чёрных риелторов 

RT на русском 1 час назад
В Омске задержали чёрных риелторов
Фото: РИА Новости
Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области задержали участников группы чёрных риелторов.
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Организатор — житель Омска, ранее работавший в агентстве недвижимости. В группу также входили три человека. Они выбирали квартиры с коммунальными долгами или квартиры, разделённые наследниками, между которыми сложились конфликтные отношения.
Злоумышленники принуждали собственников продавать свои доли по заниженным ценам или обменивать их на другое жильё, аварийное или с большим количеством владельцев.
В случае отказа они портили имущество, подселяли лиц из числа ранее судимых и ведущих асоциальный образ жизни, угрожали и применяли насилие.
Полученные квартиры преступники продавали по завышенным ценам.
Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.
В 2020 году президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян в беседе с Nation News назвал распространённые случаи мошенничества с жильём.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Омск , Омская Область
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