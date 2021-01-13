В Омске задержали чёрных риелторов

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области задержали участников группы чёрных риелторов.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Организатор — житель Омска, ранее работавший в агентстве недвижимости. В группу также входили три человека. Они выбирали квартиры с коммунальными долгами или квартиры, разделённые наследниками, между которыми сложились конфликтные отношения.

Злоумышленники принуждали собственников продавать свои доли по заниженным ценам или обменивать их на другое жильё, аварийное или с большим количеством владельцев.

В случае отказа они портили имущество, подселяли лиц из числа ранее судимых и ведущих асоциальный образ жизни, угрожали и применяли насилие.

Полученные квартиры преступники продавали по завышенным ценам.

Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.