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Раскрыты подробности гибели актера Гусева 

Вероника Полынина 1 час назад
Актер Гусев разбился на машине из-за остановки сердца
Фото: kino-teatr.ru
Агент умершего в Москве актера Дмитрия Гусева рассказала, что он разбился на машине.

«Он закончил съемки и уехал с площадки, кажется, по пути у него остановилось сердце и поэтому он разбился», — рассказала она «360».

Собеседница уточнила, что причина смерти артиста станет ясна после проведения судмедэкспертизы.
По словам агента, трагедия произошла после съемочного дня в проекте «Скорая». Дмитрий Гусев закончил работу, сел в машину и поехал домой. Тело артиста было обнаружено недалеко от съемочной площадки.
Актер Дмитрий Гусев найден мертвым в Москве
Как уточняет телеграм-канал Mash, тело артиста было найдено на парковке на 1-й Курьяновской улице в районе Печатники.
Как сообщал «Рамблер», Дмитрию Гусеву было 45 лет. Он известен зрителю по фильмам и сериалам «Скорая», «Триггер», «Физрук», «Глухарь», «Склифосовский», «Шакал», «Анна Каренина» и т.д. С 2001 года Дмитрий Гусев был актером московского Театра на Юго-Западе.
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Комментарии 4
Происшествия , Шоу-бизнес , Анна Каренина , Дмитрий Гусев
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