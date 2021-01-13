Актер Гусев разбился на машине из-за остановки сердца

Агент умершего в Москве актера Дмитрия Гусева рассказала, что он разбился на машине.
«Он закончил съемки и уехал с площадки, кажется, по пути у него остановилось сердце и поэтому он разбился», — рассказала она «360».
Собеседница уточнила, что причина смерти артиста станет ясна после проведения судмедэкспертизы.
По словам агента, трагедия произошла после съемочного дня в проекте «Скорая». Дмитрий Гусев закончил работу, сел в машину и поехал домой. Тело артиста было обнаружено недалеко от съемочной площадки.
Как уточняет телеграм-канал Mash, тело артиста было найдено на парковке на 1-й Курьяновской улице в районе Печатники.
Как сообщал «Рамблер», Дмитрию Гусеву было 45 лет. Он известен зрителю по фильмам и сериалам «Скорая», «Триггер», «Физрук», «Глухарь», «Склифосовский», «Шакал», «Анна Каренина» и т.д. С 2001 года Дмитрий Гусев был актером московского Театра на Юго-Западе.