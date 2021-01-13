Пообещавший не ночевать в тюрьме Варламов вышел на свободу 

Ранее Варламов рассказал в телеграм-канале, что надеется на скорое урегулирование ситуации, потому что «местным чекистам позвонили столичные чекисты и потребовали срочно все решить».

После звонка всех задержанных с Варламовым отпустили на прогулку.

«Я думаю, ночевать сегодня я буду не в тюрьме», — добавил он.

Незадолго до этого Варламов сообщал о задержании пилотов рейса, с которого его сняли при обнаружении пульта от дрона в багаже в Южном Судане.

«Сообщили, что задержали ещё и наших пилотов! А их за что?» — написал Варламов в телеграм-канале.