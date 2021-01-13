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Москва

Пообещавший не ночевать в тюрьме Варламов вышел на свободу 

Вероника Полынина 1 час назад
Блогера Илью Варламова и его жену, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова и других задержанных в Южном Судане россиян отпустили. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.
Ранее Варламов рассказал в телеграм-канале, что надеется на скорое урегулирование ситуации, потому что «местным чекистам позвонили столичные чекисты и потребовали срочно все решить».
Задержанный в Южном Судане Варламов запросил помощи посольства России
После звонка всех задержанных с Варламовым отпустили на прогулку.

«Я думаю, ночевать сегодня я буду не в тюрьме», — добавил он.

Незадолго до этого Варламов сообщал о задержании пилотов рейса, с которого его сняли при обнаружении пульта от дрона в багаже в Южном Судане.
«Сообщили, что задержали ещё и наших пилотов! А их за что?» — написал Варламов в телеграм-канале.
Как сообщал «Рамблер», блогера Илью Варламова, его жену Любовь Варламову, участника Pussy Riot Петра Верзилова, директора Европейской гимназии Ивана Боганцева и Вадима Гинзбурга задержали в Южном Судане. Задержание произошло после обнаружения в багаже блогера пульта от дрона. Местные силовики считают, что россияне могли вести «съемку военных объектов с дрона». Самого дрона у Варламова не было, потому что его изъяли в Уганде, где Варламовы, Верзилов, Боганцев и Гинзбург были до этого.
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Происшествия , Видео , Петр Верзилов , Иван Боганцев , Вадим Гинзбург , Илья Варламов
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