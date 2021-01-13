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Москва

Инсайд: в штурме монастыря на Урале участвовал спецназ ФСБ. Отца Сергия вывезли в Москву спецбортом 

Ura.Ru 38 минут назад
В штурме монастыря на Урале участвовал спецназ ФСБ
Фото: ТАСС
В штурме Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом в ночь на 29 декабря, кроме свердловских отрядов ОМОН и СОБР, участвовал спецназ ФСБ «Альфа». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Духовника обители, бывшего схимонаха Сергия после допроса в СК вывезли в Москву спецбортом.

«Допрос шел всю ночь, но отец Сергий не дал никаких показаний, — рассказал осведомленный источник. — Утром его отвезли в аэропорт и вывезли в Москву специальным рейсом».

По словам очевидцев штурма, в действиях силовиков в монастыре в ночь на 29 декабря участвовали следователи из разных городов. Руководил следственной группой следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Александр Стальмахович.
Бывший схимонах Сергий в СИЗО объявил сухую голодовку
В УФСБ по Свердловской области заявили, что не комментируют тему Среднеуральского женского монастыря. Запрос в Центр общественных связей ФСБ Росси направлен (ответ пока не поступил). В свердловском Следственном комитете порекомендовали обратиться за комментарием в центральный аппарат СКР (запрос туда также направлен).
Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщала, что задержанный в ночь на 29 декабря Николай Романов свою вину не признал. «После задержания Романов был доставлен в Москву, и по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщал СКР. — Ранее он был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбывания вышел на свободу в конце 90-х годов».
Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) помещен в СИЗО-7 Москвы. Там он объявил голодовку. Старец заключен под стражу на срок два месяца. Ранее экс-монах вел проповеди, в которых отрицал коронавирус, предрекал, что через вакцину людей будут чипировать и потребовал от Путина передать ему власть в стране.
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Происшествия , Николай Романов , ФСБ , СКР , ФСИН , Екатеринбург , Москва , Свердловская Область
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