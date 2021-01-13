В штурме монастыря на Урале участвовал спецназ ФСБ

В штурме Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом в ночь на 29 декабря, кроме свердловских отрядов ОМОН и СОБР, участвовал спецназ ФСБ «Альфа». Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Духовника обители, бывшего схимонаха Сергия после допроса в СК вывезли в Москву спецбортом.

«Допрос шел всю ночь, но отец Сергий не дал никаких показаний, — рассказал осведомленный источник. — Утром его отвезли в аэропорт и вывезли в Москву специальным рейсом».

По словам очевидцев штурма, в действиях силовиков в монастыре в ночь на 29 декабря участвовали следователи из разных городов. Руководил следственной группой следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Александр Стальмахович.

В УФСБ по Свердловской области заявили, что не комментируют тему Среднеуральского женского монастыря. Запрос в Центр общественных связей ФСБ Росси направлен (ответ пока не поступил). В свердловском Следственном комитете порекомендовали обратиться за комментарием в центральный аппарат СКР (запрос туда также направлен).

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщала, что задержанный в ночь на 29 декабря Николай Романов свою вину не признал. «После задержания Романов был доставлен в Москву, и по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщал СКР. — Ранее он был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, после отбывания вышел на свободу в конце 90-х годов».