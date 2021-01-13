Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Бросившую дочь на морозе жительницу Татарстана обвинили в покушении на убийство 

ТАСС 1 час назад
Бросившую дочь на морозе россиянку обвинили в покушении на убийство
Фото: © Максим Блинов/РИА Новости
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после получения обморожений детьми из Алексеевского муниципального района республики. Об этом в среду сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан в отношении 22-летней жительницы Алексеевского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего")", — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подозреваемая после распития спиртного с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей 1,5 и четырех лет. При этом температура воздуха на улице составляла порядка 30 градусов мороза, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Спустя некоторое время старший ребенок замерз, женщина вернулась с ним в дом, оставив при этом в сарае младшую девочку. Наутро ее обнаружила пришедшая с работы мать подозреваемой. В настоящее время ребенок с тяжелейшими обморожениями госпитализирован. Старший ребенок также получил обморожения, ему оказана необходимая медицинская помощь, в том числе со стороны психологов", — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
ТАСС: последние новости
В Петербурге задержали главаря ОПГ, занимавшейся разбоями и вымогательством В Петербурге задержали главаря ОПГ, занимавшейся разбоями и вымогательством Пассажирский самолет со сработавшим датчиком отказа тормозов штатно сел в Шереметьево Пассажирский самолет со сработавшим датчиком отказа тормозов штатно сел в Шереметьево В московской квартире мужчина с ножом напал на полицейских В московской квартире мужчина с ножом напал на полицейских
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
Происшествия
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
00:26
ФСБ задержала одного из главных авторитетов Петербурга
Происшествия Криминал
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
00:17
Эвакуированная машина едва не убила мужчину в Сочи и попала на видео
Происшествия
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
00:39
Мужчина застрелил жену на глазах у дочери и попал на видео
Происшествия Криминал
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
00:38
Ребенок и 3 женщины чуть не разбились в лифте в Красноярске
Происшествия
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом
00:20
Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом
Происшествия
Блогера Варламова арестовали в Южном Судане
00:22
Блогера Варламова арестовали в Южном Судане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение