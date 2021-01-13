Бросившую дочь на морозе россиянку обвинили в покушении на убийство

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после получения обморожений детьми из Алексеевского муниципального района республики. Об этом в среду сообщается на сайте СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан в отношении 22-летней жительницы Алексеевского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего")", — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подозреваемая после распития спиртного с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей 1,5 и четырех лет. При этом температура воздуха на улице составляла порядка 30 градусов мороза, уточнили в пресс-службе ведомства.

"Спустя некоторое время старший ребенок замерз, женщина вернулась с ним в дом, оставив при этом в сарае младшую девочку. Наутро ее обнаружила пришедшая с работы мать подозреваемой. В настоящее время ребенок с тяжелейшими обморожениями госпитализирован. Старший ребенок также получил обморожения, ему оказана необходимая медицинская помощь, в том числе со стороны психологов", — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.