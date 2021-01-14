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В США зафиксировали максимум числа умерших от последствий COVID-19 за сутки 

RT на русском и ещё 3 43 минуты назад
Более 4000 с коронавирусом умерли за сутки в США
Фото: Reuters
В США зафиксировали новый максимум по числу смертей от последствий инфицирования коронавирусной инфекцией за сутки — 12 января в стране умерли 4327 заболевших.
Как отмечает The Hill, властям пока не удается переломить ситуацию и масштабы эпидемии и ее последствий продолжают расти.

«Мы перешли от очень высокого уровня заражений к ещё более высокому. И все те показатели, которые мы видим за последние полторы недели, прошедшие с завершения праздничного сезона, похоже, являются рекордными. Мы находимся в очень трудной ситуации, которая только ухудшается», — приводит издание слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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Происшествия , Энтони Фаучи , США
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