В Ленобласти поймали пьяного водителя с трупом в машине 

Водитель попытался скрыться от полицейских в городе Сланцы Ленинградской области . После задержания в салоне его машины было обнаружено тело человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, сегодня ночью полицейские попытались остановить автомобиль «УАЗ Патриот». Однако водитель проигнорировал их требование, попытался скрыться, но в ходе погони он справился с управлением и врезался в сугроб.

«При осмотре салона на заднем сидении с признаками насильственной смерти было обнаружено тело неизвестного мужчины. Водитель доставлен в полицию для разбирательства», — пояснили в МВД.

В полиции также уточнили, что у задержанного были выявлены признаки опьянения. Личность погибшего установлена, им оказался 43-летний житель Санкт-Петербурга.

«Рамблер» писал, что вечером 23 декабря в подмосковных Химках правоохранители решили проверить документы у подозрительного мужчины. Диалог быстро закончился. Незнакомец выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в сторону полицейских. Никто не пострадал.