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В Ленобласти поймали пьяного водителя с трупом в машине 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
В Ленобласти поймали пьяного водителя с трупом в машине
Фото: РИА Новости
Водитель попытался скрыться от полицейских в городе Сланцы Ленинградской области. После задержания в салоне его машины было обнаружено тело человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМВД сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, сегодня ночью полицейские попытались остановить автомобиль «УАЗ Патриот». Однако водитель проигнорировал их требование, попытался скрыться, но в ходе погони он справился с управлением и врезался в сугроб.

«При осмотре салона на заднем сидении с признаками насильственной смерти было обнаружено тело неизвестного мужчины. Водитель доставлен в полицию для разбирательства», — пояснили в МВД.

В полиции также уточнили, что у задержанного были выявлены признаки опьянения. Личность погибшего установлена, им оказался 43-летний житель Санкт-Петербурга.
«Рамблер» писал, что вечером 23 декабря в подмосковных Химках правоохранители решили проверить документы у подозрительного мужчины. Диалог быстро закончился. Незнакомец выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в сторону полицейских. Никто не пострадал.
В Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний житель Химок. При себе у него нашли оружие и сверток с пороховой смесью.
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Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости
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