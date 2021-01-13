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Полковник Минобороны обвинил экс-супругу в краже ордена Мужества 

Павел Тиунов 2 часа назад
Полковник Минобороны обвинил экс-супругу в краже ордена Мужества
Фото: ТАСС
Полковник Сергей Сторчак заявил, что его обокрала бывшая жена, с которой он развелся в декабре, сообщает Telegram-канал Mash. Из квартиры пропали внушительная сумма денег, дорогостоящая икона и орден Мужества.
Речь о квартире на улице Маршала Полубоярова. Сторчак уезжал на новогодние праздники, а когда вернулся, обнаружил, что у него пропали 1,5 миллиона рублей наличными деньгами, коллекция монет, православная икона стоимостью 100 тысяч рублей, приставка к телевизору, обогреватель и орден Мужества, который он получил в 2009 году из рук Дмитрия Медведева за участие в секретных операциях.
Полковник счел, что его обокрала бывшая жена Елена, у которой остались ключи от квартиры. Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жена президента Федерации многоборья РФ Вячеслава Аминова заявила о краже из дома большой суммы денег и ювелирных украшений. Она пояснила, что злоумышленники похитили сейф, который был прикручен к стене в шкафу в ванной комнате. Внутри находились около 600 тысяч долларов и драгоценности, общая стоимость которых сейчас выясняется.
Известно, что преступление произошло в тот момент, когда в доме находились горничная, няня, повар, трое охранников и разнорабочие. Каждый из них, по версии полицейских, может быть причастен к ограблению. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело.
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Комментарии 1
Происшествия , Вячеслав Аминов , Сергей Сторчак , Дмитрий Медведев , Министерство обороны
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