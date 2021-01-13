Полковник Минобороны обвинил экс-супругу в краже ордена Мужества 

Полковник Сергей Сторчак заявил, что его обокрала бывшая жена, с которой он развелся в декабре, сообщает Telegram-канал Mash. Из квартиры пропали внушительная сумма денег, дорогостоящая икона и орден Мужества.

Речь о квартире на улице Маршала Полубоярова. Сторчак уезжал на новогодние праздники, а когда вернулся, обнаружил, что у него пропали 1,5 миллиона рублей наличными деньгами, коллекция монет, православная икона стоимостью 100 тысяч рублей, приставка к телевизору, обогреватель и орден Мужества, который он получил в 2009 году из рук Дмитрия Медведева за участие в секретных операциях.

Полковник счел, что его обокрала бывшая жена Елена, у которой остались ключи от квартиры. Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жена президента Федерации многоборья РФ Вячеслава Аминова заявила о краже из дома большой суммы денег и ювелирных украшений. Она пояснила, что злоумышленники похитили сейф, который был прикручен к стене в шкафу в ванной комнате. Внутри находились около 600 тысяч долларов и драгоценности, общая стоимость которых сейчас выясняется.

Известно, что преступление произошло в тот момент, когда в доме находились горничная, няня, повар, трое охранников и разнорабочие. Каждый из них, по версии полицейских, может быть причастен к ограблению. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело.