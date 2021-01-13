Число отравившихся в Дагестане детей превысило 50 

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Количество детей, отравившихся в Буйнакске, перевалило за 50. Об этом сообщается в официальном аккаунте городской администрации в Instagram.

Как писал «Рамблер», сначала появилась информация о госпитализации более 30 детей 11 и 12 января. В Следственном комитете (СК) России рассказали, что речь идет о детях от двух до 13 лет с признаками пищевого отравления. В СК заявили, что дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

По версии следователей, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подавалась в дома по водопроводным линиям. В СК начали проверку в отношении чиновников, отвечающих за функционирование водопроводных сетей.

Утверждать, что случаи отравления связаны с питьевой водой нельзя, http://www.buynaksk05.ru/press-tsentr/novosti/vnimanie-_404 заявили в городской администрации.