Лифт с женщинами и ребенком едва не рухнул в шахту 

Красноярске кабина лифта с женщинами и ребенком едва не упала в шахту. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».

Некоторое время назад в жилом доме на улице Петра Подзолкова три женщины и ребенок спускались вниз, когда кабина стала падать в шахту. В какой-то момент сработала автоматика, уловители затормозили кабину, в результате чего падения удалось избежать. На видеозаписи, которую опубликовал «Лайф Шот», видно, что лифт падал рывками и как женщины в панике нажимали на все кнопки. В результате происшествия никто не пострадал.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», житель Оренбурга при помощи зажигалки зажег сигарету в кабине лифта в многоквартирном жилом доме. В тот же момент неизвестная жидкость, находившаяся в стеклянной банке, которую он держал в руках, также начала гореть. В результате возникшего пожара мужчина получил ожоги 30% тела.