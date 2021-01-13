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Больницу для пациентов с COVID-19 в Омске эвакуируют из-за задымления 

Москва24 и ещё 2 21 минуту назад
Ковидную больницу в Омске эвакуируют из-за задымления
Фото: РИА Новости
Больницу для пациентов с COVID-19 в Омске эвакуируют из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В 18:01 произошло задымление больницы № 9 в Омске, проводится эвакуация. Больница перепрофилирована для больных коронавирусом", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, к задымлению привело короткое замыкание в холодильнике. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в детской больнице в Подмосковье. Из здания были эвакуированы 50 человек. В результате возгорания никто не пострадал.
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