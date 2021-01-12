Ещё
Далее:
Читайте также:
Подарочные сертификаты в Okko
Подарочные сертификаты в Okko Подарить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Стала известна личность мужчины, убитого полицейскими в Москве 

РИАМО 50 минут назад
Убитый полицейскими мужчина состоял на учете у психиатра
Фото: РИАМО
Мужчина, застреленный полицейскими в квартире на юге столицы, состоял на учете у психиатра, сообщает РЕН ТВ. ЧП произошло в квартире дома в Гурьевском проезде. Медики скорой помощи вызвали полицию, когда на них с ножом в руках напал мужчина. Кроме того, ранее он угрожал убийством собственной матери, которая и вызвала врачей.

«Имя устроившего дебош мужчины — Михаил Л., ему было 32 года. Он не впервые находился в неадекватном состоянии и состоял на учете в психдиспансере», — говорится в материале.

Полицейские просили мужчину успокоиться, но он бросился на них и был застрелен. Ему пытались оказать первую помощь, но получивший ранение в шею и плечо дебошир скончался на месте. В настоящий момент на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело. ​
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
РИАМО: последние новости
Фигурантам дела «Нового величия» смягчили приговоры Фигурантам дела «Нового величия» смягчили приговоры Полиция застрелила мужчину с ножом на юге Москвы Полиция застрелила мужчину с ножом на юге Москвы Движение на «синей» ветке метро вводят в график Движение на «синей» ветке метро вводят в график
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
01:47
Появилось видео российской стюардессы бизнес-авиации за работой
Общество
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
00:30
Появилось видео из суда над протаранившим колонну военных водителем
Происшествия
Момент крушения самолета в США попал на видео
00:18
Момент крушения самолета в США попал на видео
Происшествия
Задержание газовых мошенников попало на видео
00:27
Задержание газовых мошенников попало на видео
Происшествия
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
00:46
Житель Бразилии чудом избежал удара молнии и попал на видео
Происшествия
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
02:49
Сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры Twitter и попали на видео
США
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
00:51
Бегун прыгнул в заледеневшее озеро ради спасения собаки и попал на видео
В мире
Землетрясение в Иркутске попало на видео
00:15
Землетрясение в Иркутске попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
00:25
Опубликовано видео последствий ДТП с участием 11 машин во Владивостоке
Происшествия
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
00:04
Водитель автобуса переключил передачи шваброй и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение