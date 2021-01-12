Мошенники в форме газовщиков убили московскую пенсионерку

Пожилую москвичку нашли с проломленным черепом после визита двух мужчин в форме сотрудников техобслуживания газопровода. Как выяснили полицейские, женщину избили до смерти после того, как она стала угрожать нежданным гостям вызовом полиции за попытку ограбления. О том, как отличить мошенников от специалистов и где найти дату визита проверяющего — в материале "Газеты.Ru".

Москве утвердили график планового техобслуживания газового оборудования на 2021 год — проверки в столичных домах возобновились с 11 января. Узнать дату визита специалиста можно на сайте АО «Мосгаз», указав свой адрес. И сделать это действительно стоит в связи с участившимися попытками мошенничества, предупреждают на сайте мэра и правительства Москвы

«Прежде чем впустить специалиста в дом, стоит обратить внимание на его форму, которая должна быть темно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. При себе сотрудник должен иметь удостоверение АО «Мосгаз» и все средства индивидуальной защиты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», — указано на сайте.

О последнем происшествии с участием мошенников, переодетых в форму газовщиков, стало известно 12 января. Жертвой стала 81-летняя пенсионерка, которую нашли с проломленной головой в квартире на Люблинской улице, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Москвичку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее перелом костей черепа, травму шейного отдела позвоночника и множественные гематомы и ссадины — спасти женщину не удалось.

«Она смогла сказать только, что к ней приходили «газовщики», которые предложили установить новые газовые счетчики», — уточнил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Задержать злоумышленников удалось в тот же день благодаря записям с камер видеонаблюдения — ими оказались двое безработных в возрасте 24 и 25 лет, один из которых ранее был судим. Мужчины пришли к пенсионерке под предлогом установки газовых счетчиков.

«Пока один из подозреваемых доставал необходимое оборудование и отвлекал пенсионерку, другой в это время ушел в комнату и начал искать денежные средства. Заметив это, женщина сделала последнему замечание и пригрозила вызвать полицию. Тогда один из мужчин нанес ей несколько ударов, от чего она потеряла сознание. Злоумышленники обыскали квартиру, а затем включили на кухне газ и скрылись», — сообщает МВД.

Позже один из задержанных на допросе заявил, что не планировал избивать пожилую женщину. По его словам, во всем виноват «коллега».

«Она была вся в крови, я намочил полотенца и вытер ей лицо. Женщина была без сознания, поэтому я перевернул ее на кровати на бок, чтобы она не захлебнулась кровью. Очень сильный запах крови был. Меня стошнило… Я ему говорил: все, хватит. Мы даже вот тут в коридоре чуть не подрались», — цитирует слова задержанного kp.ru.

Оперативники устанавливают перечень всего имущества, которое успели похитить злоумышленники. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Еще одна пожилая женщина пострадала от визита преступника, переодетого в форму сотрудника газового хозяйства, в Санкт-Петербурге — 11 января мужчина пришел к 80-летней женщине якобы для замены газовой плиты, а вместе с ней унес более миллиона рублей, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Как рассказала полицейским сама пострадавшая, она хранила в тайнике под духовым шкафом крупную сумму в евро и норвежских кронах, которые исчезли вместе со старой кухонной техникой. Женщина оценила ущерб в 1 126 999 рублей и написала заявление на лже-газовщика.

Днем 1 января внезапный визит 69-летней жительнице Ленинградской области нанес еще один мошенник: он сообщил, что работает в газовой службе и приехал на вызов о запахе газа. Женщине пришлось заплатить ему деньги за газовый шланг, который злоумышленник якобы отправился покупать в ближайший магазин и больше не вернулся.

Полицейские задержали его на следующий день — им оказался безработный 38-летний житель Петербурга.

В конце декабря 2020 года в Следственном комитете Ульяновска также сообщили о задержании группы мошенников, которые брали с местных жителей деньги за установку газового оборудования, угрожая штрафами. В некоторых случаях для убедительности они незаметно включали газовые плиты для запаха или пережимали газовые шланги.

Как удалось выяснить полицейским, у мужчин даже была разработана специальная инструкция по запугиванию людей. Сейчас все они находятся под стражей.

Похожая история послужила поводом для задержания группы мошенников в Санкт-Петербурге в июне 2020 года. Они угрожали жителям многоэтажек взрывом газа и заставляли покупать ненужное оборудование по цене, в 10 раз превышающей реальную, рассказывал телеканал «Санкт-Петербург».