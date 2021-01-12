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В больницах Буйнакска с отравлением находятся уже 34 ребенка 

ТАСС и ещё 9 43 минуты назад
В Буйнакске госпитализировали 30 детей с отравлением
Фото: ТАСС
Более 30 детей госпитализированы в дагестанском городе Буйнакске с признаками пищевого отравления, сообщил ТАСС глава города Исламудин Нургудаев. Он уточнил, что пациенты продолжают поступать.

"Обратились 34 человека, от полутора до 14 лет. Несколько человек ушли [из больницы], остальные госпитализированы, кто-то еще обращается. Сейчас устанавливаются причины [плохого самочувствия детей], работают сотрудники Роспотребнадзора", — сказал он.

Как сообщила ТАСС врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, госпитализированы 33 ребенка.

"Мы сейчас находимся в Буйнакске. В настоящее время 33 ребенка госпитализированы и самому младшему полтора года", — сказала Беляева.

В пресс-службе регионального Минздрава уточнили, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

"Наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника. Причины отравления устанавливаются, взяты анализы на различные кишечные инфекции. Для оказания консультативной и организационно-методической помощи в Буйнакск также направлена бригада специалистов Минздрава РД, эпидемиологи и инфекционисты Республиканского центра инфекционных болезней", — сообщили в пресс-службе.

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Происшествия , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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