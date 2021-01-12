В Буйнакске госпитализировали 30 детей с отравлением

"Обратились 34 человека, от полутора до 14 лет. Несколько человек ушли [из больницы], остальные госпитализированы, кто-то еще обращается. Сейчас устанавливаются причины [плохого самочувствия детей], работают сотрудники Роспотребнадзора", — сказал он.