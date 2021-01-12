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На Байкале под лед провалился автомобиль с пятью туристами и водителем 

ТАСС 28 минут назад
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале
Фото: ТАСС
Автомобиль с водителем и пятью туристами, поехавшими на экскурсию, провалился во вторник под лед на Байкале в Иркутской области. Всем удалось спастись, одному из них потребовалась медицинская помощь, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Сегодня в 17:10 (12:10 мск) спасателям МЧС России поступило сообщение о провале в проливе Малое Море озера Байкал автомобиля, в котором находились шесть человек. Провал произошел в 50 метрах от берега, глубина на месте более 10 м, толщина льда около 10 см. Всем удалось выбраться, авто ушло под воду. Как стало известно, семья из пяти человек приехала отдыхать на Байкал из Орла. Хозяин гостевого дома предложил экскурсию по льду озера на Toyota Land Cruiser", — говорится в сообщении.

Медицинская помощь потребовалась одной пассажирке, но от госпитализации она отказалась. В отношении водителя проводится проверка.
Во вторник под лед на Байкале также провалились двое рыбаков на мотоцикле. Мужчинам удалось выбраться, один из них позвонил спасателям и сообщил, что они с товарищем идут в районе мыса Зундук. Спасатели выехали на место. Пока они смогли найти одного мужчину, поиски второго продолжаются.
В настоящее время на Байкале формируется ледовый покров. Нарастание льда происходит неравномерно, во многих местах выход на лед еще опасен.
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Происшествия , МЧС , Иркутск , Иркутская Область
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