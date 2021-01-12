"Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда на контрольный пункт въезда-выезда закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств — болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его", — говорится в сообщении.