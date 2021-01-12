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Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым 

РИА Новости 20 минут назад
Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар", его задержали, он вел себя неадекватно и угрожал пограничникам, сообщила во вторник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
По данным пресс-службы, попытка прорыва в Крым произошла в понедельник.

"Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда на контрольный пункт въезда-выезда закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств — болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его", — говорится в сообщении.

Как отмечается, водитель внедорожника вел себя неадекватно, сопротивлялся, ругался и угрожал пограничникам. Пограничники привлекли мужчину к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению военнослужащих погранслужбы. Задержанного и автомобиль передали полицейским для принятия правового решения.
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Происшествия , Видео
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