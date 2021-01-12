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Москва

Россиянке компенсировали поездку с озабоченным таксистом 

Алиса Селезнёва 36 минут назад
Россиянке компенсировали поездку с озабоченным таксистом
Фото: ТАСС
Компания «Ситимобил» заблокировала таксиста после жалобы клиентки на его развратные действия по дороге в аэропорт Пулково и принесла ей извинения. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Петербурга Мария Дьякова пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно. По словам пассажирки такси, она пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатных поездки.
«Мы начали разбираться с этой ситуацией, как только получили жалобу пассажирки: водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление», — пояснили в компании «Ситимобил».
В пресс-службе также подчеркнули, что считают недопустимыми действия таксиста и принесли извинения пассажирке «за эту ужасную ситуацию».
В компании также пообещали содействие, если девушка решит обратиться в правоохранительные органы.
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Комментарии 2
Происшествия , Мария Дьякова , МВД , РИА Новости
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