Россиянке компенсировали поездку с озабоченным таксистом 

Компания «Ситимобил» заблокировала таксиста после жалобы клиентки на его развратные действия по дороге в аэропорт Пулково и принесла ей извинения. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании.

«Рамблер» писал, что ранее жительница Петербурга Мария Дьякова пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно. По словам пассажирки такси, она пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатных поездки.

«Мы начали разбираться с этой ситуацией, как только получили жалобу пассажирки: водитель был сразу заблокирован за неподобающее поведение, служба поддержки связалась с клиенткой и вернула денежные средства за поездку. Водитель заблокирован без права на восстановление», — пояснили в компании «Ситимобил».

В пресс-службе также подчеркнули, что считают недопустимыми действия таксиста и принесли извинения пассажирке «за эту ужасную ситуацию».