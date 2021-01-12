Суд арестовал пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия 

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия Всеволода Могучева . Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что мужчину признали виновным по статье КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В конце декабря 2020 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.