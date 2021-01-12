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Москва

Приговор участникам «Нового величия» смягчили 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 37 минут назад
Приговор участникам «Нового величия» смягчили
Фото: РИА Новости
Московский городской суд смягчил наказания фигурантам дела «Нового величия», которых осудили за создание экстремистского сообщества.

«Приговор Люблинского суда отменить. Постановить новый приговор с наказанием в отношении Костыленкова в виде шести лет девяти месяцев, Карамзина — шести лет трех месяцев, Крюкову — шести лет», — цитирует РИА «Новости» решение коллегии судей.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что дело «Нового величия» можно «посмотреть еще раз», при этом важно оградить россиян от экстремизма.
Напомним, 6 августа участников «Нового величия» признали виновными в создании экстремистского сообщества. Фигурантов дела приговорили к срокам от четырех лет условно до семи лет колонии. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на пять лет и с ограничением свободы на два года. Адвокаты обжаловали приговор. Свою жалобу подала и прокуратура, так как нашла в приговоре технические ошибки. По версии следствия, участники организации намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им якобы подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».
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Происшествия , Владимир Путин , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Совет по правам человека , Мосгорсуд , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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