Приговор участникам «Нового величия» смягчили 

«Приговор Люблинского суда отменить. Постановить новый приговор с наказанием в отношении Костыленкова в виде шести лет девяти месяцев, Карамзина — шести лет трех месяцев, Крюкову — шести лет», — цитирует РИА «Новости» решение коллегии судей.