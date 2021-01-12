Пользователей соцсетей ужаснули смерти при пожаре в Екатеринбурге 

Интернет-пользователей потрясла трагедия, произошедшая в Екатеринбурге. Они высказали слова соболезнования родственникам погибших и напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать при задымлении, пишет Ura.ru.

Как сообщал «Рамблер», сегодня ночью в квартире на втором этаже в девятиэтажном доме на Рассветной улице Екатеринбурга возник пожар. Спасатели эвакуировали 90 человек. По данным управления Следственного комитета по Свердловской области, в результате инцидента погибли восемь человек. В том числе из-за отравления угарным газом скончались женщина и ее маленькая дочь, которые во время пожара просили о помощи в твиттере.

Пользователей соцсетей ужаснули эти смерти. Они выразили соболезнования родственникам погибших и задались вопросом, как же подобное вообще могло произойти.

«Страшно. Как же квартира так быстро задымилась? Через вентиляцию? Казалось бы, пожар на семь этажей ниже, ничего страшного», — написал Деннис Родман.

При этом участники дискуссии отметили неправильное поведение женщины, подчеркнув, что нужно было не писать посты в твиттер, а предпринять необходимые меры для спасения.

«Пожар был на втором этаже, она — на девятом. Причем в запертой квартире. Окна открыть мозгов не хватило и подать сигнал МЧС-никам?» — поинтересовался Александр Кудряшов.

Были и те, кто указал на панику, которой могла быть охвачена женщина, оказавшаяся в дыму.

«38 лет и семилетняя дочь. И паника…Насколько я понял, пожар начался на втором этаже, был задымлен весь подъезд. Она на девятом. Задохнулись. Понятно, что можно говорить про открытые окна, лечь на пол…», — отметил пользователь с ником Pontiy Pillat.

Пользователи соцсети посоветовали тем, кто оказался в аналогичной ситуации закрыть мокрой тканью щели под входной дверью, передвигаться на четвереньках и распахнуть окна.

Управление Следственного комитета по Свердловской области возбудило по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (наказывается вплоть до лишения свободы на четыре года). В пресс-службе региональной прокуратуре сообщили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.