В Петербурге таксист начал мастурбировать при пассажирке 

Жительница Петербурга Мария Дьякова пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя, сообщает Telegram-канал Readovka. Перед этим автомобилист активно намекал молодой девушке на близость.

Дьякова отметила, что заказала такси через приложение «Ситимобил». Ей необходимо было попасть в аэропорт Пулково. На заказ приехал уроженец одной из среднеазиатских республик Журажон Гуломжон. По пути водитель активно интересовался, когда у девушки был первый секс, призывал ее пересесть на переднее сидение. Услышав отказ, он включил на смартфоне порно и остановил машину.

«Расстёгивает свой ремень безопасности. Такой, мол «сейчас, девушка, две минуты» и начинает наяривать», — рассказала Дьякова.

Она заявила автомобилисту, что пожалуется на него в «Ситимобил», поскольку из-за него рискует опоздать на регистрацию. Но водитель, по ее словам, «не стал стесняться, а просто врубил себе звук погромче».

Позже девушка написала жалобу представителям агрегатора, которые заявили, что подобное поведение водителей — «не норма».

«Водителю уже ограничили доступ к заказам. Также к нему будут приняты дополнительные меры. Если он и продолжит работать с нами (что вряд ли), то такого себе точно больше не позволит», — говорится в сообщении «Ситимобил».

В качестве извинений девушке предложили скидочный купон на три ближайшие поездки.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве женщина-водитель такси напала на пассажира, который отказался расплачиваться наличными. Мужчина 1988 года рождения настаивал, что оплата произошла автоматически в мобильном приложении, однако этот довод автомобилистку не убедил. Она достала электрошокер и ударила оппонента током. В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются полицейские.