В Москве загорелось здание в троллейбусном парке 

Горит одно из зданий в троллейбусном парке на Ленинградском шоссе. Об этом со ссылкой на столичное ГУ МЧС России сообщает РЕН ТВ.

По данным очевидцев, которые привело издание, ощущается резкий химический запах. Данных о пострадавших нет.

Telegram-канал «Москва • Новости» опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что из окон здания вырываются клубы черного дыма, видны всполохи огня. Вокруг собрались люди в униформе.

«Рамблер» писал, что ранее в одной из квартир в многоэтажном жилом доме в Пушкине Московской области возник пожар, после чего огонь распространился еще на несколько квартир.

В июле 2020 года пожар произошел на территории базы каскадеров «Парк киноприключений» в Москве. Возгорание возникло внутри одноэтажного металлического здания — склада для атрибутики для шоу каскадеров.