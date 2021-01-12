Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве загорелось здание в троллейбусном парке 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Москве загорелось здание в троллейбусном парке
Фото: РИА Новости
Горит одно из зданий в троллейбусном парке на Ленинградском шоссе. Об этом со ссылкой на столичное ГУ МЧС России сообщает РЕН ТВ.
По данным очевидцев, которые привело издание, ощущается резкий химический запах. Данных о пострадавших нет.
Telegram-канал «Москва • Новости» опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что из окон здания вырываются клубы черного дыма, видны всполохи огня. Вокруг собрались люди в униформе.
«Рамблер» писал, что ранее в одной из квартир в многоэтажном жилом доме в Пушкине Московской области возник пожар, после чего огонь распространился еще на несколько квартир.
В июле 2020 года пожар произошел на территории базы каскадеров «Парк киноприключений» в Москве. Возгорание возникло внутри одноэтажного металлического здания — склада для атрибутики для шоу каскадеров.
Видео дня. Машинист и полицейский вытащили мальчика из-под поезда в метро
Происшествия , МЧС , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Выпавший из окна 4-го этажа школы ученик в Петербурге попал на видео
00:24
Выпавший из окна 4-го этажа школы ученик в Петербурге попал на видео
Происшествия
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
01:00
В Новосибирской области задержан «вор в законе»
Происшествия Криминал
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
01:10
Россиянка пожаловалась на мастурбирующего таксиста
Происшествия
Участник телеигры показал пенис ведущему
00:48
Участник телеигры показал пенис ведущему
Общество В мире
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
00:10
Опубликовано видео взрыва метеорита над Камчаткой
Наука и техника Общество
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
01:00
Из-за мощного землетрясения в регионе РФ введен режим ЧС
Происшествия
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
00:45
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
В мире Общество
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
01:38
Последствия снегопада в Мадриде попали на видео
Происшествия
Появилось видео самых громких свадеб 2020
04:17
Появилось видео самых громких свадеб 2020
Шоу-бизнес
Появилось видео самых громких разводов 2020
05:33
Появилось видео самых громких разводов 2020
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение