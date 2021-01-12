В Черном море у берегов Крыма произошло землетрясение 

Два небольших толчка зафиксировали в ночь на вторник в Черном море у южного берега Крыма, магнитуда первого, по предварительным данным, составила менее трех. Об этом сообщил ТАСС директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского Юрий Вольфман.

"Ночью в 23:23:50 по местному времени произошел толчок. Через три минуты произошел повторный толчок. Первый толчок был посильнее — магнитуда меньше трех. Это было не очень сильно, просто эпицентр располагался близко к Ливадии на шельфе Черного моря, были ощущения в Ялте в виде толчков, вибраций и даже ощущался какой-то гул. Второй толчок был послабее", — сказал Вольфман, подчеркнув, что данные предварительные и получены с ближайшей к эпицентру сейсмостанции.

Директор института уточнил, что более точные данные будут получены к концу дня. "Данные уточнятся, может быть, что-то поменяется, но несущественно", — пояснил ученый.

В ГУ МЧС по Крыму ТАСС уточнили, что обращений от населения по поводу толчков к ним не поступало.

Землетрясения периодически происходят в акватории Черного моря, доносятся и отголоски из Румынии, из нестабильной зоны Вранча. За последние 100 лет в Крыму бывали серьезные толчки магнитудой 5-7. Самое сильное землетрясение на полуострове было зафиксировано в сентябре 1927 года в районе Ялты, по некоторым источникам, сила достигала 9 баллов по шкале Рихтера. Тогда было разрушено более 70% построек города. Пострадали Воронцовский дворец в Алупке и замок "Ласточкино гнездо".