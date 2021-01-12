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Москва

Над Камчаткой взорвался метеорит 

Артём Кульша 18 минут назад
В атмосферу Земли в районе Камчатки вошел метеорит. Об этом директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров сообщил РИА Новости.
Некоторое время назад в социальных сетях стала распространяться видеозапись, сделанная очевидцами, на которой зафиксирован полет и взрыв метеорита.
После этого специалисты стали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу. По данным инфразвуковой станции в поселке Начики они выделили сигнал вхождения метеорита в атмосферу в районе западного побережья Камчатки в 8:09 11 января по местному времени (23:09 10 января по московскому).
Согласно предварительной оценке, диаметр метеорита был менее 10 метров, его движение в плотных слоях атмосферы перед разрушением продолжалось 55 секунд, а энергия его взрыва составила одну-пять килотонн в тротиловом эквиваленте.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что ученые из Палеонтологического института РАН и ОИЯИ и американский академик Ричард Гувер при помощи электронных микроскопов сделали снимки окаменелых микроорганизмов, которые были обнаружены внутри метеорита, изучили их и пришли к выводу, что они могли существовать до формирования Земли.
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Происшествия , Видео , Наука и техника , РАН , РИА Новости
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