В атмосферу Земли в районе Камчатки вошел метеорит. Об этом директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров сообщил РИА Новости.

Некоторое время назад в социальных сетях стала распространяться видеозапись, сделанная очевидцами, на которой зафиксирован полет и взрыв метеорита.

После этого специалисты стали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу. По данным инфразвуковой станции в поселке Начики они выделили сигнал вхождения метеорита в атмосферу в районе западного побережья Камчатки в 8:09 11 января по местному времени (23:09 10 января по московскому).

Согласно предварительной оценке, диаметр метеорита был менее 10 метров, его движение в плотных слоях атмосферы перед разрушением продолжалось 55 секунд, а энергия его взрыва составила одну-пять килотонн в тротиловом эквиваленте.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что ученые из Палеонтологического института РАН и ОИЯИ и американский академик Ричард Гувер при помощи электронных микроскопов сделали снимки окаменелых микроорганизмов, которые были обнаружены внутри метеорита, изучили их и пришли к выводу, что они могли существовать до формирования Земли.