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Власти Екатеринбурга назвали причину гибели людей в пожаре 

Артём Кульша 19 минут назад
Власти Екатеринбурга назвали причину гибели людей в пожаре
Фото: ТАСС
Люди погибли при пожаре в Екатеринбурге из-за отравления угарным газом. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов.
Прошедшей ночью, как сообщал «Рамблер», в квартире на втором этаже в девятиэтажном доме на Рассветной улице возникло возгорание. Спасатели эвакуировали 90 жильцов здания. Согласно данным управления Следственного комитета по Свердловской области, в результате инцидента погибли восемь человек.

«Причина смерти — отравление угарным газом», — рассказал Орлов.

Также он сообщил, что погибшие могли выжить, если бы остались в квартирах и вышли на балконы — спасатели успели бы их эвакуировать.
Просившая о помощи в Тwitter россиянка погибла в пожаре в Екатеринбурге
Ранее стало известно, что в результате возгорания в доме на Рассветной улице погибла 39-летняя женщина и ее восьмилетняя дочь, во время пожара попросившие о помощи в твиттере.
Управление Следственного комитета по Свердловской области возбудило по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (наказывается вплоть до лишения свободы на четыре года). В пресс-службе региональной прокуратуре сообщили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Орлов , Генпрокуратура РФ , СКР
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