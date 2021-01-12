Власти Екатеринбурга назвали причину гибели людей в пожаре 

Люди погибли при пожаре в Екатеринбурге из-за отравления угарным газом. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов

Прошедшей ночью, как сообщал «Рамблер», в квартире на втором этаже в девятиэтажном доме на Рассветной улице возникло возгорание. Спасатели эвакуировали 90 жильцов здания. Согласно данным управления Следственного комитета по Свердловской области, в результате инцидента погибли восемь человек.

«Причина смерти — отравление угарным газом», — рассказал Орлов.

Также он сообщил, что погибшие могли выжить, если бы остались в квартирах и вышли на балконы — спасатели успели бы их эвакуировать.

Ранее стало известно, что в результате возгорания в доме на Рассветной улице погибла 39-летняя женщина и ее восьмилетняя дочь, во время пожара попросившие о помощи в твиттере.