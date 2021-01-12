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Молившая о помощи в Twitter россиянка погибла в пожаре 

Артём Кульша 21 минуту назад
Просившая о помощи в Тwitter россиянка погибла в пожаре в Екатеринбурге
Фото: МЧС
Жительница Екатеринбурга, просившая о помощи в социальных сетях во время пожара, погибла вместе с дочерью. Об этом сообщает РИА Новости.
Прошедшей ночью, как сообщал «Рамблер», в квартире на втором этаже в девятиэтажном доме на Рассветной улице возникло возгорание. Спасатели эвакуировали 90 жильцов здания. Согласно данным управления Следственного комитета по Свердловской области, в результате инцидента погибли восемь человек.
В пресс-службе регионального управления внутренних дел рассказали, что среди погибших 39-летняя Наталья и ее восьмилетняя дочь Вера. Во время пожара Наталья попросила о помощи в твиттере.

«Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем», — написала она.

Дочь женщины скончалась в больнице. Сотрудники полиции установили личность еще одной погибшей — 45-летняя Лора. Личности остальных в настоящее время устанавливаются. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (наказывается вплоть до лишения свободы на четыре года). В свердловской прокуратуре сообщили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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Происшествия , Пожары
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