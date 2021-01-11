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Сотрудник полиции Нью-Йорка участвовал в беспорядках у Капитолия 

News.ru 35 минут назад
Полиция Нью-Йорка организовала расследование в отношении своего сотрудника, который мог участвовать в беспорядках у здания Капитолия, заявил глава полицейского управления Дермот Ши.
Могу сообщить, что на данный момент в отношении одного из сотрудников ведётся расследование, — отметил Ши, слова которого приводит телеканал NY1.
Он также добавил, что на следующей неделе в Вашингтон направят 200 сотрудников полиции Нью-Йорка. Они обеспечат безопасность во время инаугурации Джо Байдена 20 января.
В США опубликовали резолюцию об импичменте Трампа
6 января 2021 года в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США, посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.
Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.
Ранее NEWS.ru писал, что новым властям США предстоит разобрать «развалины», оставленные уходящим лидером страны Дональдом Трампом. Успешная реализация данной задачи отвечает интересам Европы, считает глава МИД Германии Хайко Маас. Сейчас дипломат находится с официальным визитом в Каире. В столице Египта он обсуждает конфликт на Ближнем Востоке с коллегами из арабской страны, а также из Иордании и Франции.
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Происшествия , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , МИД , Конгресс США , Нью-Йорк , США
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