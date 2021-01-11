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Полиция Нью-Йорка организовала расследование в отношении своего сотрудника, который мог участвовать в беспорядках у здания Капитолия, заявил глава полицейского управления Дермот Ши.

Могу сообщить, что на данный момент в отношении одного из сотрудников ведётся расследование, — отметил Ши, слова которого приводит телеканал NY1.

Он также добавил, что на следующей неделе в Вашингтон направят 200 сотрудников полиции Нью-Йорка. Они обеспечат безопасность во время инаугурации Джо Байдена 20 января.

6 января 2021 года в столице США вспыхнули беспорядки во время заседания обеих палат Конгресса США , посвящённого утверждению итогов президентских выборов. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать дебатам конгрессменов, им удалось прорваться к зданию Капитолия, а затем проникнуть внутрь.

Из-за волнений заседание было временно отложено, а члены конгресса эвакуированы из здания. Впоследствии полиция вытеснила митингующих из Капитолия. В ходе столкновений погибли четверо протестующих и один полицейский.