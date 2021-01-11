В заброшенном доме под Москвой нашли тело 12-летней девочки

Некоторое время назад в заброшенном доме в городе Егорьевске было обнаружено тело 12-летней девочки. Согласно предварительной информации, она покончила с собой. При этом школьница не оставила предсмертную записку. Известно, что она хорошо училась в школе, отношения в ее семье также были хорошими.

В октябре стало известно, что 13-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Новой Москве покончила с собой в туалете учебного заведения, потому что была расстроена расставанием со своим парнем. Тогда же стало известно, что 15-летний ученик одной из школ в городе Реже Свердловской области убил себя из-за того, что получил три тройки за неделю и не написал контрольную.