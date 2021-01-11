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Москва

В заброшенном доме под Москвой найдено тело 12-летней девочки 

Елена Прошина 1 час назад
В заброшенном доме под Москвой нашли тело 12-летней девочки
Фото: РИА Новости
Девочка-подросток, возможно, покончила жизнь самоубийством в Московской области. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Некоторое время назад в заброшенном доме в городе Егорьевске было обнаружено тело 12-летней девочки. Согласно предварительной информации, она покончила с собой. При этом школьница не оставила предсмертную записку. Известно, что она хорошо училась в школе, отношения в ее семье также были хорошими.
В декабре, как сообщал «Рамблер», стало известно, что, согласно предварительной версии следствия, 19-летняя дочь политика и бизнесмена Андрея Шпиленко совершила самоубийство. В разное время 45-летний Шпиленко был заместителем руководителя аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной думе и проректором Московского государственного университета технологий и управления.
В октябре стало известно, что 13-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Новой Москве покончила с собой в туалете учебного заведения, потому что была расстроена расставанием со своим парнем. Тогда же стало известно, что 15-летний ученик одной из школ в городе Реже Свердловской области убил себя из-за того, что получил три тройки за неделю и не написал контрольную.
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Комментарии 1
Происшествия , Андрей Шпиленко , МГУ , Единая Россия , Госдума
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