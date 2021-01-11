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В администрации Норильска прошли обыски 

BFM.RU и ещё 10 53 минуты назад
В администрации Норильска прошли обыски
Фото: РИА Новости
В пятницу в районе горнолыжного комплекса сошла снежная лавина, погибли три человека
В администрации Норильска прошли обыски по делу о гибели трех человек из-за схода лавины. Следователи должны оценить действия должностных лиц служб, ответственных за мониторинг схода лавин, отмечает РИА Новости.
Снежная лавина сошла в пятницу, 8 января, в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске. Под снегом оказалось несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его супруги и маленького сына, а их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мальчик до сих пор находится в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику.
По данным следствия, строения, попавшие под лавину, не относятся к горнолыжному комплексу. Дом, где погибла семья, был построен самовольно без каких-либо разрешительных документов. После ЧП было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Происшествия , РИА Новости , Красноярский Край , Норильск
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