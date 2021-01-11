Житель Москвы арестован за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних девочек, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова . «Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается», — рассказала Иванова.

По данным следствия, с июня по сентябрь 2020 года в одной из квартир на северо-востоке Москвы и в загородном жилом доме на территории Московской области мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей сожительницы и дочери ее сестры. Девочки рассказали о случившемся родителям, и те незамедлительно обратились в правоохранительные органы

Уголовное дело по данному факту было возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В настоящее время арестованному мужчине 1978 года рождения предъявлено обвинение.