Житель Москвы арестован за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних девочек, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова. «Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается», — рассказала Иванова.
По данным следствия, с июня по сентябрь 2020 года в одной из квартир на северо-востоке Москвы и в загородном жилом доме на территории Московской области мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней дочери своей сожительницы и дочери ее сестры. Девочки рассказали о случившемся родителям, и те незамедлительно обратились в правоохранительные органы.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). В настоящее время арестованному мужчине 1978 года рождения предъявлено обвинение.