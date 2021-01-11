Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

После пожара в квартире в Петербурге погибли 26 собак 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
После пожара в квартире в Петербурге погибли 26 собак
Фото: ТАСС
После пожара в квартире в Санкт-Петербурге были обнаружены 26 погибших собак. Об этом ТАСС рассказали в МЧС.
По словам представителя ведомства, пожар в многоэтажке города Сестрорецка, который входит в состав Курортного района Петербурга, произошел вечером 10 января. Загорелась квартира на восьмом этаже.

«Из горящей квартиры была эвакуирована женщина, 1949 года рождения, осмотрена бригадой скорой помощи, от госпитализации отказалась. На месте пожара в квартире были обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков», — пояснил сотрудник МЧС.

Он отметил, что огонь удалось оперативно потушить. На время пожара были эвакуированы 20 жильцов дома.
«Рамблер» писал, что ранее зоозащитники нашли в одном из пунктов передержки животных в Якутске контейнер, полный трупов собак и кошек. По их данным, животные — около ста — были перебиты, у части было перерезано горло.
Департамент ветеринарии региона пояснил, что в контейнере находились животные, которых усыпили для предупреждения распространения бешенства, а также собрали с улиц города, где они погибли под колесами машин и от болезней.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Комментарии
Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянки обокрали магазин с помощью детской коляски
00:40
Россиянки обокрали магазин с помощью детской коляски
Происшествия
Появилось видео маскировки спецназа Вьетнама в воде и в земле
00:44
Появилось видео маскировки спецназа Вьетнама в воде и в земле
Армия Войска
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
00:37
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
В мире Политика
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
00:56
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
Происшествия
Чубайс улетел в Африку
01:29
Чубайс улетел в Африку
Общество Политика
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
00:39
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
В мире Политика
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
00:24
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
Происшествия
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
02:00
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение