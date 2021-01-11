После пожара в квартире в Петербурге погибли 26 собак 

МЧС. После пожара в квартире в Санкт-Петербурге были обнаружены 26 погибших собак. Об этом ТАСС рассказали

По словам представителя ведомства, пожар в многоэтажке города Сестрорецка , который входит в состав Курортного района Петербурга, произошел вечером 10 января. Загорелась квартира на восьмом этаже.

«Из горящей квартиры была эвакуирована женщина, 1949 года рождения, осмотрена бригадой скорой помощи, от госпитализации отказалась. На месте пожара в квартире были обнаружены тела 26 собак, в том числе 17 щенков», — пояснил сотрудник МЧС.

Он отметил, что огонь удалось оперативно потушить. На время пожара были эвакуированы 20 жильцов дома.

«Рамблер» писал, что ранее зоозащитники нашли в одном из пунктов передержки животных в Якутске контейнер, полный трупов собак и кошек. По их данным, животные — около ста — были перебиты, у части было перерезано горло.

Департамент ветеринарии региона пояснил, что в контейнере находились животные, которых усыпили для предупреждения распространения бешенства, а также собрали с улиц города, где они погибли под колесами машин и от болезней.