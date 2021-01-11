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Москва

Защита Карины Цуркан обжаловала приговор по делу о шпионаже 

Газета.Ru 1 час назад
Защита обжаловала приговор бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, ранее приговоренной к 15 годам лишения свободы в колонии за шпионаж в пользу Молдавии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ее адвоката Ивана Павлова.

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор, ее будет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве, дата рассмотрения к настоящему моменту не назначена», — сказал правозащитник.

По его словам, в жалобе сторона защиты просит отменить приговор Московского городского суда и настаивает на оправдании обвиняемой.
В конце декабря 2020 года Мосгорсуд признал Цуркан виновной в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к 15 годам колонии общего режима. Кроме того, изъятые у нее 656 млн рублей обращены в доход государства.
Цуркан получила 15 лет колонии за шпионаж
ФСБ обвинила Карину Цуркан в передаче Молдавии данных о российских энергокомпаниях в 2018 году. В ноябре 2019 года суд арестовал банковские счета обвиняемой, где находился 451 млн рублей. В дальнейшем Цуркан была направлена в СИЗО, где ждала своего приговора.
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Происшествия , Видео , Карина Цуркан , ФСБ , Мосгорсуд , ФСИН , Интер РАО ЕЭС
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