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Москва

ЧП в московском метро: движение поездов приостановлено 

Павел Тиунов 20 минут назад
В московском метро встали поезда от «Курской» до «Киевской»
Фото: ТАСС
Движение поездов метро на участке от станции «Курская» до станции «Киевская» было временно приостановлено, сообщает РИА Новости. Представители метрополитена ссылаются на техническую необходимость.
На горячей линии столичной подземки журналистам пояснили, что время восстановления трафика пока не известно. Собеседник агентства подчеркнул, что сотрудники метро делают все возможное, чтобы как можно быстрее запустить движение. Ведутся технические работы.
При этом в столичном департаменте транспорта извинились перед пассажирами за предоставленные неудобства и заверили, что поезда пойдут уже в течение ближайших 15 минут.
Источники в экстренных службах Москвы заявили журналистам, что на участке от «Курской» до «Киевской» движение полностью остановлено не было. По их словам, поезда продолжают ходить, но с увеличенным временным интервалом.
В канун нового года в столичном метро машинист спас упавшего на рельсы пассажира. ЧП произошло вечером 30 декабря на станции «Косино» Некрасовской линии. Журналисты сообщают, что мужчина случайно упал на рельсы. В этот момент к станции уже подходил поезд. Машинист, увидев лежащего на путях человека, применил экстренное торможение. На видео, появившемся в соцсетях, видно, что пассажир скрылся под составом. Машинист спустился на рельсы, заглянул под поезд, затем сделал шаг назад. После этого из-под вагона вылез пассажир. Очевидцы помогли ему взобраться на платформу. В городском управлении МВД заявили, что упавшему на пути мужчине 36 лет. Медики, осмотревшие его после ЧП, заявили, что он не пострадал. Вскоре после инцидента движение поездов было восстановлено.
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Происшествия , Новости Москвы , МВД , РИА Новости
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