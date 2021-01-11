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Видео с места пожара в доме престарелых в Тюмени 

Вадим Дроздов 1 час назад
9 января в поселке Боровский Тюменской области произошел пожар в частном пансионате для пожилых людей. В результате этого ЧП погибли четверо мужчин и трое женщин. Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), а также части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи и криминалисты изымают в пансионате документацию для проверки.
Пожар произошел ночью. Все семеро погибших были "лежачими" пенсионерами. Хозяйка заведения смогла покинуть горящий дом и не пострадала.
Происшествия , Видео
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