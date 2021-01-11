Грабитель Сбербанка в Петербурге попал на видео 

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4 января в Санкт-Петербурге неизвестный ограбил одно из отделений Сбербанка на сумму 1180480 рублей. НЗлоумышленник в медицинской маске прошел в кассу с 20-летней девушкой-менеджером, а затем, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, потребовал денежные средства. Получив денежные средства мужчина скрылся. Позже его поймали. Вор оказался 30-летним уроженцем Хабаровского края.

Арестованный до 4 марта Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга грабитель рассказал, что мотивом преступления послужило желание помочь своей семье — жене, дочери и матери.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о разбое. Подозреваемый задержан в Сочи и этапирован в Петербург.