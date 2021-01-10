Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В Петербурге мужчина напал на банк, чтобы помочь семье 

Газета.Ru 25 минут назад
Россиянин ограбил банк ради помощи семье
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге мужчина напал на банк, чтобы помочь жене, дочке и маме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

«Октябрьский районный суд… Санкт-Петербурга заключил под стражу Эдуарда Окса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом б части 4 статьи 162 УК РФ («разбой в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

4 января мужчина в медицинской маске зашел в банковское отделение на Сенной площади. Он потребовал деньги у кассира, угрожая пистолетом. После этого работник банка передал ему больше миллиона рублей.
Позже полиция сообщила, что нападающим оказался уроженец Хабаровского края. Его задержали в Сочи и привезли в Санкт-Петербург.
Видео дня. Взрыв газопровода на Украине
Газета.Ru: последние новости
Актер Олег Будрин нашелся после исчезновения Актер Олег Будрин нашелся после исчезновения В Татарстане трехлетний ребенок погиб, катаясь с горки В Татарстане трехлетний ребенок погиб, катаясь с горки Самолет рейса Новосибирск-Сургут развернулся из-за отказа двигателя Самолет рейса Новосибирск-Сургут развернулся из-за отказа двигателя
Происшествия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
01:20
Массовая драка с персоналом «Пятёрочки» попала на видео
Происшествия
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
00:14
Протестующие заблокировали трассу Харьков-Киев и попали на видео
В мире
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
00:31
Вор украл IPhone у продавщицы магазина и попал на видео
Происшествия
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
00:53
Момент столкновения двух машин в Кузбассе попал на видео
Происшествия
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
00:24
Хамзат Чимаев продемонстрировал навыки стрельбы из пулемета и попал на видео
В мире
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
02:20
Появилось видео с зажатым в дверях лифта правоохранителем во время штурма Капитолия
Происшествия США
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
00:40
Драка женщины с кондуктором в автобусе попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
00:29
Опубликовано видео последствий пожара в в пансионате в Тюменской области
Пожары
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
00:41
Появилось видео взрыва на газопроводе в Полтавской области Украины
Происшествия
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
00:41
Последствия мощнейшего снегопада в Мадриде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение