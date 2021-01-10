Россиянин ограбил банк ради помощи семье

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Санкт-Петербурге мужчина напал на банк, чтобы помочь жене, дочке и маме. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

«Октябрьский районный суд… Санкт-Петербурга заключил под стражу Эдуарда Окса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом б части 4 статьи 162 УК РФ («разбой в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

4 января мужчина в медицинской маске зашел в банковское отделение на Сенной площади. Он потребовал деньги у кассира, угрожая пистолетом. После этого работник банка передал ему больше миллиона рублей.

Позже полиция сообщила, что нападающим оказался уроженец Хабаровского края. Его задержали в Сочи и привезли в Санкт-Петербург.