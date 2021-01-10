Разбившийся в Индонезии Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Об этом рассказал в воскресенье журналистам представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

"Согласно полученным со спутников данным, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза", — приводит его слова портал Detik.

Кроме того, "все самолеты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность", указал представитель ведомства.

Между тем, как отметил Сэптиади, "видимость составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки".

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air выполнял рейс в субботу рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров, 6 членов экипажа, а также 6 сотрудников авиакомпании. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море. Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.