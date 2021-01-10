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Найдены черные ящики упавшего индонезийского самолета 

РИА Новости 49 минут назад
Спасатели обнаружили черные ящики потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что вероятное место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров.
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сообщил, что на борту были только граждане Индонезии.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Boeing , France-Presse
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