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В Саратове в окно жилого дома влетела ракета 

Свободные новости 1 час назад
В окно жилого дома в Саратове влетела ракета
Фото: РИА Новости
В окно на 19-м этаже дома №33 по улице Антонова залетела ракета. Об этом сегодня, 10 января, сообщает ИА «Взгляд», ссылаясь на рассказ хозяйки квартиры.
По словам женщины, 31 декабря они уехали из дома на новогодние праздники. Вернувшись в квартиру вечером 7 января, семья обнаружила, что окно на кухне разбито. Хозяева нашли на холодильнике металлическую трубку.

«Позже выяснилось, что это ракета СХТ-40. Такие ракеты используют военные. Дальность полета — около 400 метров. Чудом не случилось пожара. Вы представляете, что могло бы быть?» — приводят журналисты слова потерпевшей.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области Анастасия Захарова прокомментировала инцидент «Свободным новостям».

«К участковому 7 января обратилась местная жительница и сообщила, что в новогодние праздники в квартиру влетел предмет, повредив стеклопакеты лоджии и кухни. Сотрудники полиции изъяли фрагменты и проведут экспертизу для выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящий момент не представляется возможным предположить, что за предмет влетел в квартиру, повредив стекло», — уточнила она.

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Происшествия , Анастасия Захарова , МВД , Саратов , Саратовская Область
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