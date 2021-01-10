В окно жилого дома в Саратове влетела ракета

В окно на 19-м этаже дома №33 по улице Антонова залетела ракета. Об этом сегодня, 10 января, сообщает ИА «Взгляд», ссылаясь на рассказ хозяйки квартиры.
По словам женщины, 31 декабря они уехали из дома на новогодние праздники. Вернувшись в квартиру вечером 7 января, семья обнаружила, что окно на кухне разбито. Хозяева нашли на холодильнике металлическую трубку.
«Позже выяснилось, что это ракета СХТ-40. Такие ракеты используют военные. Дальность полета — около 400 метров. Чудом не случилось пожара. Вы представляете, что могло бы быть?» — приводят журналисты слова потерпевшей.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области Анастасия Захарова прокомментировала инцидент «Свободным новостям».
«К участковому 7 января обратилась местная жительница и сообщила, что в новогодние праздники в квартиру влетел предмет, повредив стеклопакеты лоджии и кухни. Сотрудники полиции изъяли фрагменты и проведут экспертизу для выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящий момент не представляется возможным предположить, что за предмет влетел в квартиру, повредив стекло», — уточнила она.