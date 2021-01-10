В окно жилого дома в Саратове влетела ракета

«К участковому 7 января обратилась местная жительница и сообщила, что в новогодние праздники в квартиру влетел предмет, повредив стеклопакеты лоджии и кухни. Сотрудники полиции изъяли фрагменты и проведут экспертизу для выяснения обстоятельств произошедшего. В настоящий момент не представляется возможным предположить, что за предмет влетел в квартиру, повредив стекло», — уточнила она.