Хозяйку сгоревшего дома престарелых задержали в Тюмени

Следователи задержали владелицу частного дома престарелых в Тюменской области , где при пожаре погибли семь человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК

"Следователями задержана хозяйка пансионата", — говорится в сообщении. Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Тюменской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Кроме того, возбуждено дело по ч. 3 чт. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

По информации источника в экстренных службах, женщина не пострадала.

"Владелица дома, где произошел пожар, не получила травм. Во время ЧП она находилась там, сама покинула дом. Женщина задержана на данный момент", — отметил собеседник агентства, добавив, что ее увезли в Тюмень.

В свою очередь, как заявили ТАСС в полпредстве, полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выражает соболезнования с гибелью людей при пожаре, он взял ситуацию под контроль.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что нелегальный частный дом престарелых работал в здании в поселке Боровский Тюменской области, где при пожаре погибли семь человек. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах. Там оказывали услуги по размещению и уходу за пожилыми людьми. Все погибшие — постояльцы этого дома, по информации источника. Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента соцразвития региона, государственных домов престарелых в поселке Боровский Тюменской области нет.

По данным ГУ МЧС, в субботу вечером в жилом доме на улице Трактовая в поселке Боровский начался пожар. К моменту прибытия пожарных горели три надворные постройки по всей площади.